استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموّه بالإمارة، رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد. واطّلع سموّه خلال اللقاء على التقرير السنوي للجامعة لعام 2025م، وما تضمّنه من أبرز الإنجازات الأكاديمية والبحثية، ومؤشرات الأداء، إلى جانب المبادرات التطويرية التي تسهم في تعزيز جودة التعليم الجامعي، ومواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى إسهامات الجامعة في المسؤولية المجتمعية وخدمة المنطقة.
وأعربت الدكتورة نوال الرشيد عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه واهتمامه بقطاع التعليم، مؤكدةً أن ذلك يسهم في تعزيز مسيرة جامعة طيبة وتحقيق أهدافها الأكاديمية والتنموية.