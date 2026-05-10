الألكسو» تمنح سلطان عمان وسام التميز الثقافي العربي

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية اليوم السبت عن منح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهاماته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الثقافة العماني السيد سعود البوسعيدي قوله «إن منح (ألكسو) السلطان هيثم هذا الوسام»يؤكد النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب”.

ومن المقرر أن تنظم (ألكسو) في مقرها بتونس يوم الثلاثاء المقبل فعالية رسمية لتكريم السلطان هيثم بن طارق بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.

 

