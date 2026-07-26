واشنطن 25 يوليو 2026 (شينخوا) ينظر الناس في العديد من الدول الآن إلى الصين بصورة أكثر إيجابية من الولايات المتحدة، وفقا لتقرير أصدره مركز “بيو” للأبحاث.
ويستند التقرير، الذي صدر في 15 يوليو الجاري، إلى استطلاعات شملت 42151 بالغا في 36 دولة وأُجريت في الفترة بين 8 فبراير و13 مايو 2026. ويقارن التقرير الرأي العام على المستوى الدولي بشأن الصين والولايات المتحدة ودوريهما في السياسة الخارجية وقضايا أخرى.
وأوضح التقرير أنه في معظم الدول الـ36 التي شملها الاستطلاع، كان هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه الصين مقارنة بالولايات المتحدة، والفجوة كانت كبيرة بشكل خاص في عدد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
كما وجد التقرير أن أقرب جيران الأمريكيين أنفسهم، الكنديون والمكسيكيون، ينظرون كذلك إلى الصين بصورة أكثر إيجابية من الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بتصورات السياسة الخارجية للولايات المتحدة والصين، أعرب المشاركون في الدول متوسطة الدخل التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن مخاوف أكبر إزاء السياسة الخارجية الأمريكية مقارنة بالسياسة الخارجية الصينية.
وبيّن التقرير أن نسبة وسطية تبلغ 75 بالمائة من المستطلعين قالوا إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون الدول الأخرى إلى حد كبير، وفي جميع الدول التي شملها الاستطلاع تقريبا، فإن عددا أكبر من الأشخاص يرون أن الولايات المتحدة دولة تدخلية أكثر من الصين.
وبالمثل، يرى الناس في العديد من هذه الدول متوسطة الدخل أن الصين شريك أكثر موثوقية من الولايات المتحدة، كما أنهم أكثر ميلا للقول إن الصين تسهم في تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.