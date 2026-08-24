بكين 24 أغسطس 2026 (شينخوا)+ الوكاد
طرح فريق أكاديمي صيني مؤخرا أول نموذج مفتوح المصدر لتوليد الكلام يتسم بقدرته على توحيد أكثر من 20 لهجة عربية في إطار واحد. ومن المتوقع أن يخفض النموذج، الذي يحمل اسم “حبيبي”، حاجز الدخول لتكنولوجيا توليد الكلام باللهجات العربية، في خطوة جديدة نحو بناء بيئة مفتوحة المصدر لتوسيع نطاق وصول الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط.
وتم نشر الأطروحة المعدلة على موقع “أرشيف” (arXiv)، وهو منصة مشهورة مفتوحة الوصول للبحث الأكاديمي. وقاد بحث وتطوير النموذج فريق أكاديمي من المؤسسات الصينية الرائدة في بحوث الذكاء الاصطناعي مثل جامعة شانغهاي جياو تونغ ومعهد شانغهاي للابتكار وجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم وشركة كوايشو للتكنولوجيا.
وذكر الفريق في الأطروحة المذكورة أن اللهجات العربية تضم أكثر من 30 لهجة منطوقة، ومع ذلك قبل طرح “حبيبي” لم يكن هناك نظام مفتوح المصدر لتحويل نص إلى كلام يوحد هذه اللهجات.
وأرجع السبب إلى خصائص معجمية ونطقية متباينة للهجات المختلفة وندرة البيانات ونقص في الحوافز فيما يتعلق بنظام تحويل نص إلى كلام باللهجات العربية. فعلى سبيل المثال، تحتوي مجموعة بيانات “أر فويس” (ArVoice)، وهي أكبر مجموعة بيانات مفتوحة المصدر مصممة خصيصا لتكنولوجيا تحويل نص إلى كلام، على أقل من 100 ساعة من بيانات اللغة العربية الفصحى فقط من 11 متحدثا، معظمها مُصنّع.
وطوّر الفريق نموذج “حبيبي” مفتوح المصدر لتحويل نص إلى كلام مع قدرته على توحيد أكثر من 20 لهجة عربية في إطار واحد. ويتفوق “حبيبي” على أقوى معيار تجاري متاح، وهو “إليفن في3 (ألفا)” من “إليفن لابز”، عبر مجموعات اختبار اللهجات الرئيسية، مما يؤكد القدرة التنافسية العملية لحل مفتوح المصدر في هذا السياق.
ويوضح الفريق أنه من الممكن تحقيق توليد الكلام عالي الجودة عبر لهجات عربية متنوعة ومنخفضة الموارد باستخدام مقطع صوتي مرجعي قصير فقط، حتى عندما تكون بيانات التدريب محدودة ودون الحاجة إلى تشكيل النص. ومن ثم يوفر البحث حلا مفتوح المصدر وفعالا من حيث التكلفة لتطبيقات توليد الكلام باللهجات العربية.
وقالت ماهيتاب أحمد، محررة الأخبار في الخدمة العربية في وكالة أنباء شينخوا، إن اللهجات متجذرة في الحياة اليومية في الدول العربية. “فعلى سبيل المثال، إذا أرادت والدتي استخدام برنامج دردشة آليّ لاقتراح وصفات طعام، فسيكون التفاعل باللهجة المحلية أمرا طبيعيا”.
وأضافت ماهيتاب أن ظهور نماذج مفتوحة المصدر مثل “ديب سيك” يوفر للمستهلكين خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة، لكن ما زال هناك مجال للتحسين في خدمات توليد الكلام مباشرة باللهجات العربية. وإن ظهور نموذج “حبيبي” يدفع باتجاه تكامل بيئة مفتوحة المصدر في هذا الصدد، ما يحفز تطوير تطبيقات توليد الكلام ليوسع وصول الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وأشار “تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي 2025” الصادر عن معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لـ”مايكروسوفت”، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يتشكل من خلال الوصول والتوافر بقدر ما يتشكل من خلال جودة النموذج، وأن المستخدمين ينجذبون نحو المنصات التي تناسب سياقهم الاقتصادي واللغوي والسياسي.
وأصدر فريق “حبيبي” نقاط التحقق من النموذج وشفرة الاستدلال وأول معيار قياسي موحد لتحويل نص إلى كلام متعدد اللهجات العربية بدون استخدام بيانات تدريب مسبقة، بهدف سد فجوة الموارد وتوفير أساس متين للبحوث المستقبلية حول النمذجة الموحدة للهجات وتقييمها ونشرها بكفاءة عالية ضمن مجتمع اللغة العربية.
وذكر تشن شيه، عضو فريق نموذج “حبيبي” وأستاذ مشارك في جامعة شانغهاي جياو تونغ، في موقعه الإلكتروني الشخصي: “لطالما التزمنا بدعم المصادر المفتوحة، إيمانا منا بقوة الانفتاح والمشاركة”.