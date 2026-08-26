باريس 12 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 25 أغسطس 2026 م واس
اجتمع معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف في العاصمة الفرنسية، برئيس مجلس إدارة مجموعة (BNP Paribas) الفرنسية، جان لوميير.
وبُحث خلال الاجتماع فرص تعزيز التعاون والاستثمار في القطاع المالي، ودعم توسع أعمال المجموعة في المملكة والمنطقة، في ظل ما تشهده السوق السعودية من نمو وتطور في بيئة الأعمال والخدمات المالية.
وشهد الاجتماع استلام المجموعة التسجيل الاستثماري لمقرها الإقليمي في المملكة، في خطوة تعزز حضور (BNP Paribas)، بوصفها إحدى أبرز المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وتدعم توسع أعمالها انطلاقًا من المملكة وخدمة أسواق المنطقة، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية للشركات والمؤسسات العالمية الكبرى.
ويأتي انضمام (BNP Paribas) إلى برنامج المقرات الإقليمية، الذي أطلقته المملكة عام 2021م، في ظل النمو المتواصل للبرنامج، الذي تجاوز مستهدفه البالغ 500 شركة بحلول عام 2030م، بانضمام أكثر من 750 شركة حتى الآن، بما يعكس ثقة الشركات العالمية الكبرى بالاقتصاد السعودي، وجاذبية بيئته الاستثمارية، ويعزز مكانة المملكة، مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.