الإمارات تختبر طائرات مسيرة تخترق الغيوم لتحفز هطول الأمطار 17 مارس/ آذار 2021 إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في البرنامجصدر الصورة،UNIVERSITY OF READING قررت الإمارات اختبار الطائرات المسيرة التي تستخدم في محاولات الاستمطار. وتحلق هذه المسيرات وسط السحب وتصدر نبضات كهربية تدعم هطول الأمطار في موقع معين فيما يعرف بالاستمطار. وتقوم الإمارات بالفعل باستخدام المسيرات لرش الملح بين السحب دعما لسقوط الأمطار، لكن رغم ذلك لا يتعدى معدل سقوط الأمطار السنوي في البلاد 100 مليمتر مكعب. وفي عام 2017 خصصت الإمارات 15 مليون دولار لتطوير تقنية الاستمطار بتسع أساليب مختلفة بهدف رفع معدل الأمطار السنوي. إعلان ويشرف العلماء في جامعة ريدينغ البريطانية على أحد هذه المشروعات. تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة مواضيع قد تهمك البلاستيك: ما هي فوائد رصف الطرق بطبقة من هذه المادة المرنة؟ كيف تتجنب أكبر مدينة في أفريقيا الغرق؟ كيف تستخدم الولايات المتحدة طائرات مسيرة لمتابعة ورعاية الماشية؟ بركان “الجبل العظيم” ينثر رماده فوق جزيرة جاوة الإندونيسية مواضيع قد تهمك نهاية صدر الصورة،GETTY IMAGES ويحاول العلماء باستخدام هذه التقنية تغيير التوازن الإلكتروني في جزيئات السحب لتحويلها إلى قطرات سائلة من المطر الذي لا يستطيع الهواء حمله وبالتالي يتساقط المطر. وقال البروفيسير مارتن أمباوم المشرف على المشروع لبي بي سي “معدل الأمطار يتراجع في الإمارات بشكل كبير ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ذلك”. ويوضح أمباوم أنه رغم ذلك تشهد البلاد كميات كبيرة من السحب لكنها تمر دون هطول أمطار وهنا تحاول هذه التقنية “إقناع جزيئات البخار بالاندماج” وتكوين جزئيات المياه “تماما كما يجذب المشط الكهرباء الساكنة عند تمشيط الشعر الجاف”. وأضاف “عندما تندمج الجزيئات تصبح أكبر حجما وبالتالي يسقط المطر”. وقالت علياء المزروعي مديرة برنامج أبحاث الاستمطار في الإمارات لأخبار العرب “هذه المسيرات مدعومة بأجهزة تطلق شحنات كهربائية ومستشعرات خاصة ويمكنها الطيران على ارتفاع منخفض وتصدر شحنات كهربائية في جزيئات الهواء ما يدعم سقوط المطر”. وسوف يتم تقييم نتائج الدراسة لبحث زيادة التمويل في المستقبل. المزيد حول هذه القصة لماذا لا يشعر البعض بالبرد مقارنة بالآخرين؟ 17 مارس/ آذار 2021 كيف تساعد السحب الاصطناعية في مواجهة تغير المناخ؟ 1 مارس/ آذار 2019