بكين 26 محرم 1445 هـ الموافق 13 أغسطس 2023 م واس
أطلقت الصين اليوم، قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وأوضحت هيئة الفضاء الوطنية الصينية أن القمر الصناعي (إل-إس إيه آر4 01) أطلق على متن صاروخ ناقل من طراز (لونج مارش3- بي)، وقد دخل مداره المخطط له بنجاح، مشيرةً إلى أن القمر سيستخدم بشكل رئيسي لتوفير خدمات معلومات الاستشعار عن بعد، حيث تعد عملية الإطلاق هي المهمة رقم 483 لسلسلة صواريخ لونغ مارش الناقلة
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