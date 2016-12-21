الرباط (شينخوا) دعت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الدول الاسلامية إلى ضرورة سـن قوانين وطنية لحماية اللغة العربية من العبث بها والإساءة إليها وتجاوزها وتهميشها .
وشددت الايسيسكو في رسالة اليوم (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة، على وجوب التوسع في استعمال اللغة العربية في جميع مراحل التعليم ومختلف تخصصاته، واعتمادها في تدريس مختلف المواد والبرامج الجامعية في الجامعات والكليات العربية، مع الاهتمام في الوقت نفسه بإتقان اللغات الأجنبية.
وحثت المجامع اللغوية والاتحادات العلمية والمنظمات العربية وهيئات المترجمين والأكاديميين والإعلاميين على ضرورة توحيد الجهود التي تقوم بها، حتى لا تتعدّد مناهج التعريب وتتباين بالتالي مصادر المصطلح ووجهاته.
ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة عبد العزيز بن عثمان التويجري ، دعوته المسؤولين التربويين في الدول الأعضاء، إلى تجديد وسائل تعليمها في مختلف المراحل التعليمية، والاستفادة مما صارت توفره التكنولوجيا الرقمية من منتجات وبرمجيات وآليات تيسر عمليات التعليم والتعلم اللغوي وتحفز الطلاب لدراسة اللغة العربية وإتقان مهاراتها.