لوس أنجليس 5 مايو 2024 (شينخوا)
أخلت الشرطة مخيما احتجاجيا مؤيدا للفلسطينيين في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا، وهي جامعة بحثية خاصة شهيرة تقع في لوس أنجليس، في وقت مبكر من يوم الأحد.
وقالت رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا، كارول فولت، في بيان إن إدارة السلامة العامة بالجامعة، بمساعدة إدارة شرطة لوس أنجليس، فرقت المعتصمين الذين أعادوا بناء مخيمهم غير القانوني في حديقة الخريجين بالجامعة.
وذكرت فولت أن “العملية مرت بسلام”، مضيفة أنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحلت الجامعة بالصبر ومارست ضبط النفس، بينما كنا نعمل على تهدئة الوضع المتقلب”.
وتابعت فولت “في 64 دقيقة، تم إخلاء مخيم الاعتصام وفضه. لقد مرت العملية بسلام دون أي اعتقالات. ولن نتسامح مع المخيمات غير القانونية من أي نوع في جامعة جنوب كاليفورنيا”.
وبدأ عدد من المتظاهرين، بمن فيهم الطلاب وغير الطلاب، “اعتصاما تضامنيا مع غزة” في حديقة الخريجين قبل نحو أسبوعين مع انتشار المظاهرات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
وتم اعتقال أكثر من 90 متظاهرا في جامعة جنوب كاليفورنيا في 24 أبريل بعد مواجهات مع الشرطة، لكنهم عادوا سريعا وأعادوا بناء مخيم الاعتصام.
ووفقا لـ((أنينبيرغ ميديا)) التي يديرها الطلاب في جامعة جنوب كاليفورنيا، جاءت نانسي ألونزو، مساعدة مدير القرية السكنية لكليات جامعة جنوب كاليفورنيا، إلى ضواحي مخيم الاعتصام مساء يوم السبت برسالة شددت فيها على “وجوب إزالة مخيم الاعتصام، كما ذكرنا من قبل”.
وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد، تحرك عدد كبير من ضباط الشرطة وجرى “إخلاء مخيم الاعتصام بالكامل” قبل الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت ((أنينبيرغ ميديا)).
وجاء إخلاء مخيم الاعتصام المؤيد للفلسطينيين بعد أيام من الاعتقالات الجماعية لأكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين صباح يوم الخميس عندما فضت الشرطة مخيما في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.
وخلال الأسبوعين الماضيين، تم اعتقال ما لا يقل عن ألفي شخص في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لإحصاء صادر عن صحيفة ((نيويورك تايمز)).