الرياض – رشاد الخير الوكاد
تعتزم غرفة تجارية وشركات إيطالية تعزيز تواجدها بالسوق السعودي وفتح مقرات لها بالمملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تطرحها مشاريع رؤية 2030
وكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو أن الغرف التجارية والشركات الإيطالية ستعمل على فتح مقرات لها بالمملكة تقدم من خلاها خبراتها وخدماتها للعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات ويشمل ذلك الموضة والأزياء
جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني وتجاري إيطالي رفيع المستوى مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد تناول التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030
واستعرض لقاء الأعمال السعودي الإيطالي الفرص الاستثمارية بالمملكة وجهودها لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن سبل تعزيز حضور الشركات السعودية بالسوق الإيطالية
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن العلاقات السعودية الإيطالية مثال يحتذي به في التعاون الدولي، وأن ثمة مجالات كبيرة للتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد أن إيطاليا لديها التزام نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة، وأن المجلس مستمر في جهوده لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، مستعرضاً الإصلاحات والفرص الاستثمارية في رؤية 2030
إلى ذلك استمع الوفد الإيطالي لعروض حول برنامج جودة الحياة وصنع في السعودية، بالإضافة لمزايا نظام الإقامة المميزة للأفراد والمستثمرين الأجانب.