واس -الرياض
ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا يوم الأربعاء المقبل في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسه، بحضور عددٍ من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين.
وأوضحت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان, في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وأكدت سوزان ليندمان، التزام المجلس بتسهيل الشراكات من خلال التواصل المستهدف، والبعثات، واجتماعات المائدة المستديرة التنفيذية، والندوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ لزيادة الفرص الواسعة للتجارة والاستثمار.
وأفادت أن التخطيط متواصل من خلال العديد من الأحداث على المستوى التنفيذي، والندوات عبر الإنترنت، والبعثات التجارية وغيرها.