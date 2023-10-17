17/10/2023   9:44 ص

مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة يلتقي برئيس المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

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الرياض 02 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 17 أكتوبر 2023 م واس
التقى معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي في مقر الوزارة، بالرئيس التنفيذي للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) راسل لنغمير.
وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية الوزارة وأبرز المبادرات التي أطلقتها في مجال التميز المؤسسي وتبنيها لنموذج EFQM ومستوى النضج العالي الذي وصلت إليه الوزارة.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية في مجالات التميز المؤسسي.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية وتحقيق الرؤية المهندس مرعي بن محمد القرني، ومدير عام التميز المؤسسي المهندس عبدالعزيز بن أحمد البو عليان.

مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة يلتقي برئيس المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

ثقافة وفنون
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