الرياض 08 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 23 أكتوبر 2023 م واس
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية وضمان جودتها وسلامتها.
ومثّل “الهيئة” في التوقيع معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، فيما مثّل الجانب الكوري معالي وزير الخارجية بارك جين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير وأنشطة التنسيق الدولية والتقييم العلمي والاختبارات المعملية ذات الصلة بالرقابة على الأغذية، وإدارة الجودة والسلامة، والتقييم ما قبل التسويق، والأبحاث واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المبتكرة، إضافة للمشاركة في إجراء الأبحاث بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمشاورات والزيارات، وعقد ندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية مشتركة.
كما تشمل مجالات التعاون في مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين الغذاء والمنتجات الصيدلانية والمنتجات البيولوجية الصيدلانية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل
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