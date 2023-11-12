بريدة 28 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 12 نوفمبر 2023 م واس
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أمس، عدد من الفعاليات بمناسبة يوم الغذاء العضوي، بالشراكة مع المركز الوطني للزراعة العضوية وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة بريدة.
وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة يومين لتذكير المواطنين بأهمية الغِذاء العضوي وفوائده الصحية العديدة.
حيث تضم منطقة القصيم 15 مزرعة عضوية بالاضافة الى 8 مزارع بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كلياً معتمدةً على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيونات أو النباتات وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلباً،
وتشمل الفعاليات استعراض 50 منتجاً ونموذج للإنتاج العضوي،وعدد من البرشورات التوعوية والتثقيفية بالإضافة لتوزيع الكتيبات التوعوية على الزوار.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع أن يوم الغذاء العضوي يأتي تأكيداً على الحفاظ على صحة المواطن, ورفع معدل الوعي بأهمية الحياة الصحية السليمة وجودة الحياة للأسرة السعودية، مشيرا على أن الغذاء العضوي يعكس أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا .
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