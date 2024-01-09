رشاد الخير – الوكاد – الرياض
وقع اتحاد الغرف السعودية و”المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار” التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين المملكة وبيلاروسيا.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد اليوم (الاثنين)، حيث وقعها كل من أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان ومدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.
ويشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.
وبحسب مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.