لرياض 22 شوال 1445 هـ الموافق 01 مايو 2024 م واس
أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة اليوم عن إطلاق مبادرة “أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية”؛ بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات الوطنية في مجال الأوبئة والجوائح، ودعم تطبيقات التقنية الحيوية الطبية فيها.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتمويل الباحثين لإجراء أبحاث انتقالية وتجارب سريرية تسهم في تطوير منتجات وإستراتيجيات مبتكرة للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.
وتتضمن مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية على ثلاث مسارات رئيسة؛ تهدف إلى تعزيز دور الأبحاث الصحية في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية ومكافحتها والوقاية منها وتطوير الأدلة والإرشادات العلمية لتعزيز مراقبتها.
وتستهدف المبادرة الباحثين في الجامعات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة، ويمكن للمهتمين من باحثين وجهات التقديم عبر منصة المنح على موقع المعهد الإلكتروني www.snih.gov.sa من تاريخ 1 مايو 2024م.
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