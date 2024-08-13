المدينة المنورة 09 صفر 1446 هـ الموافق 13 أغسطس 2024 م واس
نظمت شركة تراث المدينة -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة في مجال التمور ومنتجاتها، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة “مجتمعي” ندوةً بعنوان (التمور – صناعة، وثقافة) ضمن الفعاليات المشتركة في صيف طيبة 3 .
وبدأت الندوة التي حضرها العديد من المختصين والمهتمين بمجال التمور، بكلمة للمدير التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة تراث المدينة الدكتور مبارك السويلم، أكد فيها أن هذه الندوة تُعد نواةً لأعمال ثقافية وتطويرية تراها الشركة مُناسبةً لقطاع التمور بالمنطقة، مُشيراً إلى أهمية التعاون المجتمعي مع جمعية مراكز الأحياء من خلال مختلف برامجها لخدمة قطاع التمور والذي سينتج عنه العديد من البرامج التي سيُعلن عنها لاحقاً لخدمة المهتمين والعاملين في قطاع التمور.
بدوره، رحب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور سمير المغامسي بالمشاركين والحضور، مثمناً الحراك الثقافي والاجتماعي الذي كان نتاج الشراكة الفاعلة بين الجمعية وشركة تراث المدينة، والذي كان من ثماره العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي اشتمل عليها صيف طيبة 3، ومنها: مسابقات عن التمور في “التصوير والفيلم القصير والقصة القصيرة “، وكذلك إقامة بطولة “نوا” في كرة القدم.
ثم تحدث الباحث والمتخصص في تاريخ المدينة محمد البليهشي، والذي قدم وصفاً تاريخياً لارتباط النخيل بالمدينة المنورة وماجاء بالسيرة النبوية عنه، وما يحمله الموروث الإسلامي من اهتمام وتقدير لتمور المدينة وماله من خصوصية، ذاكراً أبرز أنواع وأصناف التمور بالمدينة ومسمياتها المختلفة، كما عَددَ وعرّف الحاضرين بأجزاء النخلة ومراحل نمو ثمارها ومسمياته في كل مرحلة ولونه المُكتسب، مؤكداً أن النخلة هي عنوان حضارة وأصالة لبلادنا الغالية، وستُسهم في الصناعات الجديدة، وستُرسخ هذه الثقافة المرتبطة بها.
بدوره، تحدث المتخصص في اقتصادات الزراعة المهندس بدر العوفي، عن فوائد التمور وقيمتها الغذائية وأبرز الفيتامينات التي تحتوي عليها، مُعدداً أبرز مزايا وأشكال الاستثمار في نشاط التمور، ومُشيراً إلى وجود 22 مصنعاً للتمور بالمنطقة تُسهم في دعم هذا القطاع، لافتاً النظر إلى أهمية تحقيق الجودة والتي ستنعكس على قيمة التمور وكذلك سرعة تسويقها وغيرها من المزايا المهمة الأخرى.
يُذكر أن هذه الندوة التي هدفت للتعريف بالموروث الحضاري وأهمية النخيل والتمور، تأتي ضمن برامج “صيف طيبة 3 ” الذي تضمن أكثر من 100 برنامج وفعالية، نُفذت في مراكز وملاعب ومجالس الأحياء في المدينة المنورة , بهدف تعزيز القيّم والانتماء للوطن وثقافته وموروثه، ولتعزيز الدور التنموي لمؤسسات القطاع غير الربحي.
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