27 رمضان 1447 هـ الموافق 16 مارس 2026 م
واس
أعلن المجلس الدولي للتمور عن مبادرة لتقديم مجموعة من فسائل النخيل إلى الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية (CATAS)، في إطار تفعيل التعاون الإستراتيجي القائم بين الجانبين لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي.
وأوضح المجلس أن هذه المبادرة تأتي استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في نوفمبر 2025م، التي تهدف إلى تطوير مجالات البحث والتقنيات المرتبطة بالمحاصيل المدارية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع النخيل والتمور وتعزيز تبادل المعرفة العلمية والتقنية.
وأشار إلى أن تقديم فسائل النخيل للأكاديمية الصينية يمثل خطوة ذات أبعاد علمية ودبلوماسية وإعلامية، تعكس مكانة المجلس الدولي للتمور بوصفه منظمة دولية رائدة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وتسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الزراعة والابتكار الزراعي.
وبيّن المجلس أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية في المملكة، وبمشاركة سفارة جمهورية الصين الشعبية، بما يعكس دور المملكة والمجلس في دعم الشراكات الدولية وتعزيز التعاون في قطاع النخيل والتمور.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمهّد لتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، ودعوتها للانضمام إلى المجلس الدولي للتمور بصفة “عضو مشارك”، بما يعزز حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويعمل المجلس الدولي للتمور على بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تطوير صناعة التمور عالميًا، وتعزيز البحث والابتكار في مجالات زراعة النخيل وتقنياته الحديثة.