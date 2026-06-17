في تسارع لخطوات دمج العنصر النسائي الكويتي في السلك العسكري، قال وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، إن انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي يمثل إضافة نوعية للقوات المسلحة ويعكس حرص المؤسسة العسكرية على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يدعم تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن بكفاءة واقتدار.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب تقليد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي كوكبة جديدة من الدفعة الأولى للعنصر النسائي من حملة الشهادة الجامعية وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليهن ضباطا في الجيش الكويتي.
وهنأ العلي الضباط من العنصر النسائي الخريجات بهذه المناسبة، مؤكدا أن نيلهن الثقة الأميرية الغالية من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وخطوة مهمة في مسيرة دعم المرأة الكويتية داخل المؤسسة العسكرية.
وأوصى كوكبة الخريجات بالتحلي بالانضباط والإخلاص والحرص المستمر على تطوير مهاراتهن العلمية والعملية وبذل الجهد في أداء الواجب وخدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهن في مسيرتهن العسكرية وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة.
وكانت مراسم التولية قد استهلت بقراءة المرسوم الأميري، أعقبها أداء الضباط من العنصر النسائي الخريجات القسم القانوني.
وحضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح الجابر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.د