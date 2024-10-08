ستوكهولم 7 أكتوبر 2024 (شينخوا) فاز العالمان، فيكتور أمبروس وغاري روفكون، اليوم (الاثنين) بجائزة نوبل في الطب لعام 2024 لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكروي ودوره في تنظيم الجينات بعد النسخ.
يُعد الحمض النووي الريبوزي الميكروي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الريبوزي الصغيرة التي تلعب دورا أساسيًا في تنظيم الجينات. ومن المعروف الآن أن الجينوم البشري يحتوي على أكثر من 1000 من ذلك الحمض.
وقالت جمعية نوبل، الهيئة السويدية المانحة لجائزة نوبل، إن الاكتشاف المذهل الذي توصل إليه العالمان كشفَ بُعدا جديدا تماما لتنظيم الجينات. “لقد أثبت الحمض النووي الريبوزي الميكروي أهميته الأساسية في كيفية تطور الكائنات الحية وقيامها بوظائفها”.
وقد مثل هذا الإعلان بداية موسم جوائز نوبل للعام الجاري. وسوف تستمر إعلانات الفوز بجوائز نوبل مع منح جائزة الفيزياء يوم الثلاثاء، تليها جائزة الكيمياء يوم الأربعاء، ثم جائزة الأدب يوم الخميس. وسوف يتم إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وإعلان الفائز بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية يوم 14 أكتوبر.