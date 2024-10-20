لندن – واس
شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في المعرض الرابع من سلسلة معارض المستكشفين في شبه الجزيرة العربية بعنوان “نهضة الجزيرة العربية”، الذي أقامته الجمعية الجغرافية الملكية في العاصمة البريطانية لندن.
ولفت سموه خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية بهذه المناسبة تحت عنوان “نهضة الجزيرة العربية: الرؤية والتغيير والنمو – رحلة عبر الزمن”، إلى التحولات والتطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.
وتضمن المعرض مجموعة من الصور والخرائط والأفلام التاريخية والمعاصرة التي توثق هذه التحولات.