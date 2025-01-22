الرياض 22 رجب 1446 هـ الموافق 22 يناير 2025 م واس
احتفت جمعية “سند” الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان, مساء أمس بتكريم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بن عبدالله في دورتها الرابعة في مجالي الجائزة العلمية والإنسانية لسرطان الأطفال، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضري في الرياض.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن الجائزة تسعى إلى تعزيز الجانب المعرفي وتحفيز البرامجِ العلاجية المتميّزة المتخصصّة، وصولًا إلى تكريم الإبداع العلمي والعمل الإنساني في مجال أورام الأطفال، والأفراد والمؤسسات الداعمين للجهود الخيرية المعنية بأطفال مرض السرطان، إلى جانب تشجيع الأطفال الصامدين في مواجهة المرض، وأسرهم الصبورة المتوكلة على الله خلال رحلة التعافي.
وقالت : “إن هذه المناسبة رسالة نابعة من إيماننا العميق بأهمية الجمع بين العلم والرحمة لتحقيق الأثر الأكبر في مكافحة المرض الذي يثقل كاهل أسر وأطفال مرضى السرطان فكل خطوة تُبذل في هذا المجال تعني أملًا جديدًا يُضاء في حياة الطفل وأسرته”.
وبينت سموها أن المراكز المتخصصة والوسائل الطبية الحديثة والسبل المتطورة للكشف والعلاج والرعاية الصحية أسهموا في رفعِ نسبةِ الشفاء بشكل كبير، حيث يصل متوسط معدل الشفاء من سرطان الأطفال إلى 80% في الدول المتقدمة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية, مشيرةً إلى أن المملكة تقدمت بفضلٍ من الله في تحقيقِ معدلات عالية في الشفاءِ من الأورام بفضل المراكز المتخصصة والرعاية المتقدم.
ونوهت سموها بجهود جمعية “سند” الخيرية وإسهامها بما يتعلق بالطفلِ مريض السرطان وبيئتِه، وما تقدمه من خدمات اجتماعية ونفسية للمستفيدين.
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