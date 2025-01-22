طالب قائد قوات سوريا الديموقراطية «قسد» مظلوم عبدي، بضرورة اعتراف السلطات السورية الجديدة باللغة الكردية وإلغاء كلمة «العربية» من اسم سوريا الرسمي، مضيفا «طالما رفعنا علم الاستقلال الذي لم تكن به تلك الكلمة، وأعتقد أن ذلك الطرح يتوافق عليه جميع الطوائف السورية».
وكشف قائد قوات سوريا الديموقراطية لـ «العربية» كواليس حواره مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع حيث قال: «بادرت بتوجيه التحية إليه باللغة العربية، وهو بدوره رد عليّ باللغة الكردية».
وأكد عبدي أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات بوزارة الدفاع سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، على حد تعبيره.
وأضاف عبدي أنه لم يتم دعوتهم في اجتماع دمج الفصائل بوزارة الدفاع، وأن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءا منه.
كما أشار إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، وأنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.
المصدر القبس الكوينية