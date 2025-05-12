اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، أمس قرار تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين، الذي يضم 32 معلمًا ومعلمة من مختلف إدارات التعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والمعلمين المتميزين ذوي الخبرة في المجال التربوي والتعليمي، والمساهمة في تطوير بيئة التعليم، وتحسين جودة مخرجاته
منصور بن عبدالله عبدالرحمن المنصور.
محسن بن عبدالله عبدالرحمن آل عزيز.
سلطان بن محمد سليمان الضويان.
سليمان بن عبدالعزيز عبدالله التويجري.
سليمان بن محمد عبدالله السلمان.
سامية بنت فايز محمد غرمان الشهري.
سليمان بن علي مفرح المالكي.
سعدية بنت سعيد محمد الأحمري.
إبراهيم بن عبدالرحمن نجيم الحربي.
سمر بنت أحمد سليمان الحجيلي.
معبر بن علي محمد نهاري.
نورة بنت هادي صالح سرور.
ريم بنت علي سالمين الصيعري.
محبوبة بنت عبدالرحمن محمد الزهراني.
زكية بنت سهل محسن اللحياني.
سلطان بن هلال مقبل الثبيتي.
عائض بن سالم فرحان البلوي.
سلطان بن سليمان فالح العنزي.
أحمد بن فضل معيدي العنزي.
إبراهيم بن عبدالله إبراهيم النازل.
خديجة بنت عبدالرحمن الخليفة.
عبدالله بن محمد أحمد الغامدي.
نجاة بنت قينان عبدالله الغامدي.
عبدالناصر بن عبد رب الحسين أبو سرير.
ليلى بنت إبراهيم محمد عواجي.
فهد بن يحيى حيدر صائغ.
إبراهيم بن حسين محمد مغفوري.
أسامة بن محمد أحمد الرشيد.
لولوة بنت علي ملفي بن دهيم.
غادة بنت عبدالله عبدالرحمن العوين.
صالح بن رشيد نويفع العتيبي.
سهام بنت يحيى فالح الخالدي.