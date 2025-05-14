رشاد الخير- الوكاد
كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية محمد بن ناصر آل دليم عن توقيع شركتين (سعودية وأمريكية) متخصصتين بالتعدين، مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مركز للمعادن الحرجة بالعالم في المملكة بقيمة استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار.
وجرت مراسم التوقيع بين شركة المناجم الكبرى للتعدين (السعودية) وشركة بورخان العالمية للاستثمار (الأمريكية) على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة شركة المناجم الكبرى للتعدين محمد آل دليم أن التحالف السعودي الأمريكي يهدف إلى تحويل المملكة إلى لاعب دولي في مجال التعدين والصناعة والابتكار، كما يؤكد تقارب الطموح السيادي بين البلدين والابتكار الصناعي وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، ويعد نقطة تحول استراتيجية للمملكة لبناء نظام بيئي يتماشى مع السيادة الصناعية للدولة.
وأضاف “آل دليم” أن التحالف السعودي الأمريكي بقطاع المعادن سيساهم في ترسيخ وتقوية مكانة المملكة كقوة مركزية في اقتصاد المعادن الحرجة عالمياً ، حيث تتضمن هذه الشراكة تمويل تطوير منصة تعدين ومعالجة مدمجة عالميا وإنشاء مركز ابتكار المعادن الأول من نوعه لتمكين عمليات التعدين والمعالجة المتطورة ودعم التقنيات التعدينية الناشئة والمكرسة لتوفير المعادن الحرجة للأسواق الدولية
الجدير بالذكر أن المعادن النادرة تُعد حيوية في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والبطاريات المتقدمة، كما يتوقع أن يقود هذا التعاون إلى توفير فرص عمل جديدة ونقل المعرفة وتعزيز دور المملكة كمنصة عالمية لابتكار واستثمار المعادن.