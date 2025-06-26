26/06/2025   10:08 ص

مجلس الشورى” يطالب “السعودية” بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين

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وفقا لصحيفة الرياض أقر مجلس الشورى على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التوصيات التي انفردت بها (الرياض) في وقت سابق، وطالبها باحتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة – ذوي الإعاقة وكبار السن والجنود المرابطين – وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر، وشدد على مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ودعا المجلس خلال جلسة اليوم المؤسسة إلى إعداد خطة ربط بجدول زمني واضح لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات المساهمة والإسراع في تطوير استراتيجياتها ومواءمتها بما يسمح بنقل مركز عمليات المؤسسة إلى محافظة جدة.

مجلس الشورى” يطالب “السعودية” بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين

اقتصاد
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