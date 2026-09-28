جدة 17 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 28 سبتمبر 2026 م واس
حصلت خريجتا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، الدكتورة روان الغامدي والدكتورة بنان الحازمي، على زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية، التي يقدمها معهد ماساتشوستس للتقنية بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”؛ لإجراء أبحاث متقدمة في الاتصالات اللاسلكية وتطوير الأغشية.
وتركز أبحاث الدكتورة روان الغامدي على تطوير تقنيات الاتصالات اللاسلكية غير الأرضية، وتحسين استقبال الإشارات بكفاءة في استهلاك الطاقة؛ بما يُسهم في توسيع نطاق التغطية بالمناطق النائية، ودعم استمرارية الاتصال عند تعطل البنية التحتية الأرضية.
وتتناول أبحاث الدكتورة بنان الحازمي تطوير أغشية بوليمرية لفصل الغازات، وفصل الجزيئات باستهلاك أقل للطاقة مقارنةً بالعمليات الصناعية التقليدية؛ بما يدعم استدامة قطاعات الطاقة والمياه والصناعات الكيميائية.
وأشارت الباحثتان إلى دور البيئة البحثية في “كاوست” في تطوير قدراتهما العلمية، وإتاحة فرص التعاون الدولي، مؤكدتين تطلعهما إلى توظيف معارفهما وخبراتهما للإسهام في خدمة المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتيح زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية للباحثات المتميزات إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتقنية؛ بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية النسائية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة.
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