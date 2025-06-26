الرياض 25 يونيو 2025 (شينخوا) شهدت مؤسسة لآرت بور في العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء افتتاح معرض لوحات “ترانيم السكون: في رحاب الطبيعة”، والذي يضم أعمال الفنان الصيني الشهير شو لي، وذلك وسط حضور كبير من عشاق الفنون.
وقالت القيمة الفنية على المعرض الأميرة طرفة آل سعود خلال حفل الافتتاح، إن تنظيم المعرض يأتي احتفاء بعام الثقافة الصيني-السعودي 2025، وبدعم كبير من السفارة الصينية لدى السعودية.
وأضافت “في الفن الصيني، تعتبر المناظر الطبيعية نافذة على الروح، بينما ترمز الصحراء الشاسعة في العالم العربي إلى الصمود والشعر والخيال. هذا المعرض ينسج تلك السرديات معا، ويكرّم جوهر الثقافتين”.
من جهتها، أكدت مديرة البرامج الفنية في مؤسسة لآرت بور رانيا رزق التزام المؤسسة بدعم الفن السعودي وتعزيز الحوار بين الثقافات.
وأوضحت أن “لوحات شو تستلهم سحر الجبال والأنهار في الصين، وتعكس في الوقت ذاته تنوع الطبيعة في السعودية، مما يجسد تمامًا رسالتنا في بناء جسور ثقافية من خلال الفن”.
وقال السفير الصيني لدى السعودية تشانغ هوا إن فن لوحات المناظر الطبيعية الصيني، الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين، يُعدّ كنزًا ثقافيًا يعكس مفهوم الانسجام بين الإنسان والطبيعة.
وأضاف “من خلال دمجه الماهر بين روح الرسم بالحبر وأسلوب الرسم الزيتي، يقدم شو للجمهور السعودي حوارًا بصريًا جديدًا بين الجبال والصحارى”، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد محطة بارزة جديدة ضمن احتفالات الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية.
وقد خصّص شو سلسلة أعمال فنية للمعرض تركز على الصحارى والسواحل وواحات النخيل السعودية.
وقال الفنان الصيني “كل عمل من هذه الأعمال يحمل إعجابي وفهمي للتبادل الثقافي بين الصين والسعودية. آمل أن تسهم هذه اللوحات في تعزيز الصداقة، وتمكين الأصدقاء السعوديين من التعرف على عمق وتميّز الثقافة الصينية”.
ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا، ويستمر حتى أواخر شهر يوليو.