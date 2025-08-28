يينتشوان 28 أغسطس 2025 (شينخوا) شارك حوالي 300 شخص من 28 دولة ومنطقة، من بينها الأردن وقطر، في اجتماع التوفيق والتبادل بين منظمي الرحلات السياحية في الصين والدول العربية في مدينة يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة سبل توسيع التعاون السياحي.
ويعد هذا الاجتماع حدثا رئيسيا ضمن الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية، حيث جمع دبلوماسيين ومسؤولين في مجال السياحة وممثلين عن وكالات السفر وجمعيات صناعة السياحة وباحثين من الصين وخارجها.
وقال حسام الحسيني، سفير الأردن لدى الصين إن السياحة تمثل رابطا أساسيا لتعزيز الحوار والصداقة بين مدن الصين والأردن، مشيرا إلى تطلعه إلى أن تسهم هذه الفعالية في مساعدة الجانبين على استكشاف المزيد من فرص التعاون، وسبل جديدة للتواصل والتفاعل بين شعبي البلدين.
من جانبه، أوضح شيان قوه يي، رئيس مديرية الدعاية في نينغشيا، أن المنطقة، بصفتها نافذة رئيسية لانفتاح الصين على الدول العربية والدول والمناطق المشاركة في بناء “الحزام والطريق”، تعمل حاليا على إنشاء مسارات سياحية عالمية المستوى.
وأضاف: “من خلال الاستفادة من المزايا التكاملية، نسعى إلى تطوير مسارات ومنتجات جديدة للسياحة المتبادلة، بما يسهم في الترويج المتبادل للموارد وتبادل الزوار وتقاسم الأسواق”.
وخلال الاجتماع، تم إصدار “التقرير التحليلي لمؤشر السياحة الصينية-العربية واتجاهات السياحة الصينية-العربية لعام 2025″، ما يقدم بيانات وإرشادات للتعاون المستقبلي في قطاع السياحة.
كما تم توقيع 14 اتفاقية بقيمة تقارب 2.57 مليار يوان (حوالي 360 مليون دولار أمريكي)، تغطي مجالات مثل نقل السياح والسياحة التعليمية والسياحة المتخصصة ومجمعات السياحة الثقافية.