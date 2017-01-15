برعاية خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الرياض المنتدى الإحصائي الخليجي الأول .. شهر مارس المقبل

المحتوى السابق المحتوى التالي مجلس الاعمال السعودي الياباني يحدث نقلة في تعزيز علاقات التعاون في مجالي الصناعة والتدريب