تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي من ساعات الفجر اليوم ضبط قوت أمن المسجد الحرام .، أربعيني حاول سكب مادة حارقة في صحن المطاف.
وأشارت معلومات أولية إلى أنه شاب في العقد الرابع من العمر ، و يرجح أنه من أرباب السوابق ، فيما اعترف للمحققين أنه كان يهدف إلى لفت النظر إليه ، مدعيا أن لديه قضية إرث مع عمه معلقة ، ويريد أن يصل صوته عبر هذا التصرف لناظر القضية.
وصرح الناطق الاعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي أنه في تمام الساعه الحادية عشر من مساء يوم الاثنين ١٤٣٨/٥/٩ تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة ( البنزين ) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.
وبين : فور ملاحظة رجال الأمن لذتك تمكنوا من منعه و القبض عليه قبل إشعال النار ، وتوحي تصرفاته انه مريض نفسي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
وأكد الرائد سامح السلمي بأن المواطن حاول إيذاء نفسه وليس كما اشيع برغبته حرق الكعبة المشرف