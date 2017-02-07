أدَّى الخلافُ على تسمية مولود جديد، إلى اشتعال نزاع قضائيٍّ بين زوجين؛ جرَّاء تعدِّي الزوج على أهل زوجته لموافقة الأخيرة على تسمية مولودها على اسم شقيقها، فيما كان الزوج يرغب في إطلاق اسم شقيقه هو على المولود.
وتعود تفاصيل الواقعة -التي شهدتها منطقة عسير- إلى مفاجأة آلام المخاض لزوجة أثناء وجودها في منزل أهلها؛ ممَّا دفع شقيقها لمعاونتها على «الوضع»، بتوصيلها إلى المستشفى قبل حضور زوجها، وهو ما جعل الزوجة تطلق اسم شقيقها على المولود الجديد؛ تيمنًا به، وعرفانًا بمساعدته لها.
وغضب الزوج عند علمه بما فعلته الأم؛ مبديًا رغبته في إطلاق اسم شقيقه هو على الطفل الجديد؛ ممَّا أسفر عن اشتعال خلاف بين الزوجين، سرعان ما تدخل فيه الأهل، ليتطوَّر الأمر إلى اعتداء من الزوج على أهل زوجته، ومحضر يحرِّره الأهل ضده.
وعلى إثر المحضر المحرَّر تدخَّلت السلطات الأمنيَّة، التي أحالت القضيَّة إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام، بينما تواصلت محاولات الصلح بين الزوجين، من قِبل الأقارب؛ أملاً في حل هذه القضيَّة المثيرة، والتنازل عن المحضر، وإصلاح ذات البَين، فيما يبقى اسم المولود الجديد حائرًا بين والديه.