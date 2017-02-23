القاهرة (رويترز) – في قلب القاهرة تلك المدينة التي تعايش الكثير من المشاكل البيئية يقوم إبراهيم أبو جندي بتحويل الخردة إلى أثاث عصري مبتكر.
سرير مصنوع من إطارات السيارات وقطع غيار الغسالات .. حقيبة سفر قديمة تتحول إلى كرسي .. صندوق أو درج يتحول إلى أريكة. كل هذه الأغراض ليست فريدة من نوعها فحسب لكنها صديقة للبيئة أيضا وتصنع من مواد عادة ما ترمى في المهملات.
يقول أبو جندي لرويترز “أنا شايف إن إحنا (نحن) في منظومة إحنا دائما بنسعى إننا نشتري حاجات جديدة… لكن حتى في اللي إحنا بنتعرض له من الظروف الاقتصادية الصعبة دي (تلك)… ممكن تشوف في الكراكيب بتاعتك (الخردة الخاصة بك) إمكانات أو تقدر انك تعمل منها حاجة بأسلوب جديد ومختلف.”
وتقدم الكثير من قطع الخردة التي يستخدمها أبو جندي (25 عاما) في شركته موبيكيا لإعادة التدوير من عملاء بغرض تحويلها إلى شيء جديد.
يقول أبو جندي “كل ما يخلص من كراكيب (خردة) أكتر كل ما تكون الفلوس (الأموال) اللي هيدفعها أقل.”
ويحصل أبو جندي على الإطارات المستعملة وهي من أكثر المواد شائعة الاستعمال في الشركة من فنيي سيارات قبل أن ترسل للإحراق في عملية تساهم في الضباب الدخاني الذي يغلف القاهرة.