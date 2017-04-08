.
عقد مساعد قائد المنطقة الجنوبية للشئون الإدارية اللواء الركن زايد البناوي اجتماعا بمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام اللجنة العليا لبرامج وفعاليات لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م المهندس محمد العمرة مدير التسويق والبرامج بالفرع رئيس لجنة البرامج والفعاليات للمناسبة مشبب القحطاني، للتنسيق بشأن إقامة معرض القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها الموجودة في المنطقة الجنوبيه(البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية والإدارة العامة للخدمات الطبية ممثله في مستشفيات القوات المسلحه بالجنوب) المصاحب لاحتفالات أبها بفوزها باللقب العربي، بعد صدور توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذا الخصوص.
وخلص الاجتماع إلى انطلاق تجهيزات المعرض في ساحة المفتاحة الخارجية، على أن يكون يشتمل على عروض لآليات ومجسمات وعروض تلفزيونية لأفرع القوات المشاركة، إضافة لتكريم الشهداء.
وكان أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا لفعاليات وبرامج أبها عاصمة السياحة العربية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز قد وجه شكره وتقديره وامتنانه لولي ولي العهد على تفاعله ودعمه للسياحة في منطقة عسير ، وحرصه على مشاركة القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ضمن الحدث السياحي الذي تستعد له منطقة عسير بشكل عام ومدينة أبها بشكل خاص .
وأكد أمير منطقة عسير أن مشاركة القوات المسلحة السعودية ستكون إضافة مهمة ونوعية للفعاليات نظرا لما تمتلكه من تقنيات متطورة وإمكانيات كبيرة يعمل عليها رجال أشاوس يبذلون الغالي والنفيس لردع المعتدين وحماية حدود الوطن ، لافتا إلى أنه أصدر توجيهاته لكافة لجان وفرق عمل المناسبة لتقديم كافة التسهيلات وتلبية الاحتياجات لقيادة المنطقة الجنوبية التي تتولى التنسيق والإعداد لمشاركة القوات المسلحة.