اصدر العاهل السعودي الملك سلمان امس عددا كبيرا من الاوامر الملكية اعاد بموجبها هيكلة واسعة في الحكومة السعودية شملت تغييرات واسعة وحسب مصادر مطلعة للوكاد فقد جاء تعيين نواب لامراء المناطق كخطوة لكسر روتين العمل المناطق بامير المنطقة واشراك نائبه في صنع القرارات وامضاء متطلبات الادارة اليومية بشكل منتطم وفي زمن قياسي
وقد وصفت صحيفة الوطن السعودية الصادرة اليوم الاوامر الملكية التي اصدرها العاهل السعودي امس انها تغييرات واسعة في خارطة امارات المناطق واوردت الصحيفة البيانات التالية كايجاز :
02- الامتحانات المدرسية والجامعية تسبق رمضان
03- مكافأة المرابطين على الحدود
04- إنشاء مركز للأمن الوطني
05- الدفع بقيادات شابة إلى ساحات العمل
06- إحالة وزير الخدمة المدنية إلى التحقيق
07- إعفاء 3 وزراء من مناصبهم
6 سياسات تعيد البدلات بعد 7 أشهر
25/12/1437 – 25/7/1438
– ضبط المصروفات
– تنويع مصادر الدخل
– إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات واستثماراته
– تخفيض العجز
– تحسين الإيرادات
– ترتيب الأولويات
و