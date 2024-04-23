وقَّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عُمان؛ اليوم الإثنين، اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار، في إطار برنامج الدعم المقدّم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أن مراسم التوقيع جرت في مقر البنك، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثَّل الصندوق في التوقيع مدير عام العمليات المالية رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة سعيد القحطاني ومدير عام الخزانة بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة زاهر العبري، فيما وقَّع الرئيس التنفيذي حسين اللواتي من جانب البنك. وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان.