الرياض 23 شوال 1445 هـ الموافق 02 مايو 2024 م واس
اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، 3 مؤسسات تعليمية و (42) برنامجاً أكاديمياً خلال شهر أبريل 2024م، وقامت بتحويل اعتماد مؤسستين تعليميتين وبرنامجين من اعتماد “مشروط” إلى اعتماد “كامل”، بينما لم يتم اعتماد برنامجين أكاديميين.
وعلى مستوى المؤسسات التعليمية؛ حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الكامل، وحصلت جامعة اليمامة وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال على الاعتماد المشروط، كما قام المركز بتحويل اعتماد كلية الرؤية الطبية بجدة، وكليات بريدة الأهلية، من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.
أما على مستوى البرامج الأكاديمية؛ فقد حصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على الاعتماد المشروط لبرنامج بكالوريوس علم المعلومات، كما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على الاعتماد المشروط لبرنامج بكالوريوس الفيزياء بمقر الجامعة في رابغ، وفي جامعة الملك سعود؛ حصل برنامج بكالوريوس اللغة الإسبانية على الاعتماد الكامل، وبرنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية على الاعتماد المشروط.
وفي جامعة الملك فيصل؛ حصل برنامج ماجستير الفيزياء على الاعتماد المشروط، أما جامعة الملك خالد؛ فقد حصل برنامجان على الاعتماد الكامل وهما: (ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي، وبكالوريوس القانون)، وحصل برنامجان على الاعتماد المشروط وهما: (ماجستير العلوم الجغرافية، ودكتوراه الفلسفة في التربية؛ تخصص التوجيه والإرشاد النفسي).
وفي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز حصلت ثمانية برامج على الاعتماد المشروط في مرحلة البكالوريوس وهي: (المحاسبة بمقر الجامعة في حوطة بني تميم، ونظم المعلومات الإدارية بمقر الجامعة في حوطة بني تميم، وإدارة الأعمال بمقر الجامعة في السليل، واللغة الإنجليزية بمقر الجامعة في الأفلاج، والفيزياء، والرياضيات بمقر الجامعة في الخرج، والرياضيات بمقر الجامعة في وادي الدواسر، والكيمياء بمقر الجامعة في الخرج)، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ حصلت خمسة برامج على الاعتماد، منها ثلاثة برامج على الاعتماد الكامل وهي: (دكتوراه اللغويات، ودكتوراه الأدب والبلاغة، وماجستير الفقه)، وحصل برنامجان على الاعتماد المشروط وهما: (ماجستير القراءات، ودبلوم الإعداد اللغوي).
كما حصلت جامعة الطائف على الاعتماد المشروط لستة برامج في مرحلة البكالوريوس وهي: (القراءات، الشريعة، والأنظمة، والإدارة، والتسويق، والرياضيات)، وفي جامعة حائل؛ حصلت ثمانية برامج على الاعتماد في مرحلة البكالوريوس، منها سبعة برامج حصلت على اعتماد مشروط وهي: (اللغة العربية، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، واللغة الإنجليزية، وإدارة السياحة والفعاليات، والأخصائي النفسي، والأحياء، والكيمياء) وبرنامج واحد تم اعتماده اعتماداً كاملاً وهو في تخصص الشريعة.
وتم اعتماد برنامجين اعتماداً كاملاً في جامعة القصيم وهما: برنامج ماجستير التربية الخاصة، وبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة، كما تم اعتماد برنامج بكالوريوس الحقوق بجامعة المستقبل اعتماداً مشروطاً، وكذلك برنامج إدارة الأعمال بمرحلة الماجستير بجامعة دار العلوم، وفي كليات الشرق العربي؛ تم اعتماد برنامجين في مرحلة الماجستير، أحدهما اعتُمد اعتماداً كاملاً، في تخصص الآداب في الإدارة والإشراف التربوي، والآخر اعتُمد اعتماداً مشروطاً، في الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم، كما تم تحويل برنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة بجامعة نجران، وبرنامج بكالوريوس الرياضيات في جامعة الملك خالد من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات والجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالمياً؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن مركز “اعتماد” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة؛ فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة، منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها، وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.