الطائف 23 شوال 1445 هـ الموافق 02 مايو 2024 م واس
تتواصل الفعاليات السياحية لمهرجان الورد الطائفي (قطاف 19) والتي تنظمها الجمعية التعاونية للورد الطائفي بالتعاون مع أمانة الطائف والقطاعات ذات العلاقة وسط إقبال كبير من الأهالي والزوار الذين يتوافدون كل يوم من المحافظة والمنطقة عموماً بمتنزة الردف السياحي .
وجذبت أكبر سجادة زهور وورود من نوعها أنظار الزوار، والتي أنشأتها الأمانة في مبادرة لدعم المهرجان، وتم تنفيذها على مساحة 5206 أمتار مربعة، واستخدمت 1.026.491 شتلة زهور وورود متنوعة في حياكة هذه السجادة المليونية والتي تم تصميمها بنقوشات زخرفية مستمدة من تراث وقصور محافظة الطائف القديمة .
وسخرت الجهات المشاركة كافة الفرق العاملة في المهرجان وتسخير كافة الطاقات والإمكانات البشرية للتسهيل على زوار المهرجان ، وهيأت المسرح المفتوح والمسابقات الثقافية والأنشطة المرافقة ، كما أقيمت ألوان من العروض الشعبية التي تشتهر بها المحافظة، وترافق ذلك مع عروض النافورة التفاعلية التي انطلقت مع الأهازيج الوطنية .
وبرزت أكشاك الورد التي احتضنها المتنزه، وإقبال الزوار على شراء منتجات الورد الطائفي العطرية، كما شاهدوا أجنحة الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي شاركت في أركان المهرجان، وقد رفعت أمانة الطائف درجة الاستعداد لاستقبال كثافة ارتياد عالية خلال الأيام المقبلة من أهالي المحافظة وزوارها وسائحيها الذين يجدون لمسات جمالية إبداعية في كل مهرجان، مما ينشر الفرح والسرور بين المرتادين من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.
يذكر أن أمانة الطائف نفذت العديد من الأعمال التجميلية بالمتنزه الذي يحتضن المهرجان، وهيأت مداخل ومخارج المتنزه، ووضعت خطة مبكرة لتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات العامة من إنارة وتمديدات كهربائية وإضاءة تجميلية، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتهيئة النافورة التفاعلية، وتجهيز الممشى والأسوار والأرصفة والألعاب الرياضية، وتعزيز مجاميع ألعاب الأطفال والجلسات الأسرية في هذا المتنزه الذي يقع على مساحة تناهز نصف مليون متر مربع .
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