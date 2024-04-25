الجزائر 24 أبريل 2024 (شينخوا) وقعت الجزائر وقطر يوم الأربعاء اتفاقية لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الحليب المجفف بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي.
تم التوقيع على الاتفاقية بالعاصمة الجزائر بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية وشركة ((بلدنا)) القطرية بحضور مسؤولين من الجانبين.
ويهدف المشروع لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من الحليب بنسبة 50 بالمائة.
وقال وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع إن المشروع سيقام على مساحة 117 ألف هكتار بولاية أدرار الصحراوية.
وأوضح أن المشروع المتكامل هو عبارة عن مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم أيضا ومزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف ومصنع لإنتاج الحليب المجفف، متوقعا أن يخلق المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد شرفة أن المشروع يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع الزراعي ويندرج في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.