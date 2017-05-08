على ذمة صحيفة عكاظ 7 مايو ا الجاري فقد منحن وزارة العدل السعودية الأميرة نورة ال سعود رخصة في المحاماة وفي التفاصيل :
خلعت الألقاب وارتديت عباءة «الترافع» جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط. مقالات ذات صلة «العدل»: تقدير أتعاب المحاماة مسؤولية «الهيئة» أعوا ن المح امي عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@ منحت وزارة العدل شهادة تعريف للأميرة نورة بنت خالد بن سعد بن ناصر آل سعود كمحامية متدربة، وقررت الوزارة قيدها في سجل المحامين المتدربين بعد توفر الشروط النظامية والمطلوبة وذلك تمهيدا لمنحها رخصة نهائية للمحاماة عقب إكمالها مدة التدريب النظامية. ووقع مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل فواز التميمي، شهادة تعريف للمحامية المتدربة. وأوضحت المحامية، نورة بنت خالد بن سعد بن فرحان آل سعود لـ«عكاظ» أن مهنة المحاماة كانت حلم الطفولة الذي تحقق لها بعد دراسة القانون للدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق في القضايا الاجتماعية والجنائية. وأوضحت بأن عمل والدها في القطاع الحكومي قبل التقاعد ونشاطه في تجارة الخدمات الطبية أثر في طبيعتها الانضباطية والدقة في المواعيد واللياقة الصحية واللباقة الشخصية. وأوضحت المحامية الأميرة نورة أنها بدأت التدريب في مكتب المحامي ماجد قاروب بالرياض، موضحة أن التعامل المهني مع الزملاء في مجال العمل يرتكز على أنها محامية متدربة وتحصل على كل العون والنصح من جميع أعضاء أسرة المكتب، كما هو الحال مع الزميلات في المكاتب الأخرى أو المستشارات القانونيات في بعض الوزارات والهيئات الحكومية. وأضافت أن التعامل معها في المحاكم يرتكز على كونها فقط محامية متدربة بعيدا عن أي ألقاب أو مكانة اجتماعية لأسرتها لأن العدل والمساواة بين المجتمع هو المنطق الذي يجب أن يسود ويحكم الجميع وأوضحت أن طموحها يكون في مساعدة من يستحق المساعدة والعون