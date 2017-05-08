جريدة الغارديان نشرت موضوعا عن اللغة العربية في إسرائيل والتي تتعرض لهجمة جديدة من الحكومة الإسرائيلية حيث يدعم وزراء في الحكومة مشروع قانون جديد مقترح على البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) يهدف لتحجيم اللغة العربية.
وتوضح الجريدة أن المشروع يسعة للتقليل من حجم وقوة اللغة العربية في البلاد والتي تعتبر حتى اللحظة لغة رسمية.
وتشير الجريد ومراسلها في تل أبيب بيتر بومونت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على صياغة القانون الذي يتضمن قصر حق تقرير المصير على المواطنين اليهود فقط رغم وجود أعداد من العرب يعيشون داخل البلاد.
وتقول الجريدة إنه بعد إقرار اللجنة التشريعية الحكومية لمشروع القانون يتبقى فقط إحالته إلى البرلمان لكنه سيمر بعدة مراحل قبل التصويت عليه ليصبح ساريا.
وتعرج الجريدة على أن المنتقدين يقولون إن القانون يخل بالتوازن القائم في إسرائيل والذي يسمح للأقليات غير اليهودية بالتمتع ببعض الحقوق ويسمح بوصف إسرائيل في الوقت نفسه بدولة ديمقراطية.
وتوضح الجريدة أن القانون يعترف بأن اللغة العربية لغة رسمية أيضا مثل اللغة العبرية لكنه ينص على أن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الوطنية ما يعني التقليل من اللغة العربية قوتها.