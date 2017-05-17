ايمن ال ماجد – الرياض
تعقد اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مقرها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يوم الخميس القادم الموافق 22 شعبان 1438هـ ، ورشة عمل بعنوان “التحرير الجيني .. نواحٍ أخلاقية”،بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بجوانب الأخلاقيات الحيوية من الباحثين في مجال العلوم الوراثية، والأطباء، والقانونيين، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعات والمراكز البحثية.
وتهدف الورشة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ست ساعات تعليم طبي مستمر، إلى مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتحرير الجيني وارتباطها بالنواحي الأخلاقية في مجال البحوث الحيوية، واستعراض التجارب العالمية في هذا المجال وخصوصاً تلك المتعلقة باستخدامات التحرير الجيني في علاج الأمراض الوراثية، وكيفية تعامل الأشخاص والمجتمع مع المستجدات في هذا المجال، وخصوصاً مع عدم وجود ضوابط متفق عليها عالمياً للتفريق بين الاستخدام المسموح والممنوع للتحرير الجيني.
ودعت اللجنة الراغبين بالتسجيل في الورشة والاطلاع على البرنامج التفصيلي زيارة موقع اللجنة على الرابط: http://bioethics.kacst.edu.sa