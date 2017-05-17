وكالات – أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة “دوبونت للحلول المستدامة” (DSS) بهدف الإسراع في المضي قدماً نحو تحقيق الريادة العالمية في الأداء على مستوى البيئة والصحة والسلامة في العمل “EHS”.
وقال أحمد الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الامتياز في قطاع التصنيع في شركة “سابك”: “لقد حققت شركة “سابك” إنجازات مُبهرة على المستويات البيئية والصحية والسلامة في أماكن العمل، ونالت استحسان وإشادة الجميع”. وتابع قائلاً: “ولكن لا تزال هناك رغبة مُلحة لدى فريق القيادة في الشركة على الوصول بالشركة إلى أعلى مستويات النضج في تطبيق ثقافة البيئة والصحة والسلامة في أماكن العمل تماشياً مع إستراتيجية سابك 2025.”
ومن جانبه قال خالد صالح الخربوش، مدير عام إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي ومسئول المشروعات بشركة “سابك”: “تُعد الشراكة مع شركة دوبونت للحلول المستدامة خطوة هامة تساعدنا في مساعينا نحو التحول في إجراءات العمل؛ ونحن واثقون من قدرتهم على تزويد شركتنا بالحلول التي تمكنا من الوصول إلى أعلى معايير الأداء العالمية.”
وانسجاماً مع إستراتيجية سابك 2025، فإنها تتجه يوماً بعد يوم إلى تحقيق مكانة أكثر عالمية وتميزاً في المنتجات التي تطرحها، بل وأكثر تكاملاً في عمليات التشغيل المتبعة. وجدير بالذكر أن الشركة ملتزمة منذ عهد بعيد بتحقيق معدل أداء قوي على مستوى البيئة والصحة والسلامة في العمل. لذا ارتأى فريق العمل التنفيذي بالشركة أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية على مستوى العالم. ومما لا يدع مجالاً للشك أن مشروع التحول في أداء الأعمال على مستوى البيئة والصحة والسلامة في العمل سوف يعمل على تسهيل هذا التغيير ليس فقط من خلال العمل على تعزيز إدارة مخاطر التشغيل، بل ومن خلال تعزيز القدرات القيادية وضمان فعالية النظم وتحسين إجراءات العمل المتبعة لإدارة الأداء في قطاعات البيئة والصحة والسلامة. لذا، يأتي دور شركة “دوبونت” الرئيسي والفاعل في الإجراءات الرامية لتحسين الأداء.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “سابك”هي الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الكيماويات المتنوعة، ويقع مقرها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وحيث يُغطي نطاق عملياتها الإنتاجية كل أنحاء العالم؛من أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي يدفعها لتقديم مختلف أنواع المنتجات، بدءً من الكيماويات والسلع واللدائن عالية الأداء، والأسمدة الزراعية والمعادن. ويعمل لدى “سابك” أكثر من 35,000 موظف في كل أنحاء العالم في أكثر من 50 دولة.
وقال جوهان فان دير ويستهويزين، العضو المنتدب لشركة “دوبونت للحلول المستدامة”، تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء: “ستواصل شركة دوبونت الوفاء بالتزاماتها تجاه شركة “سابك” من خلال تقديم أفضل ما لديها من القدرات والكفاءات والخبرة اللازمة في عمليات التشغيل والإدارة، فضلاً عن المعرفة الفنية اللازمة لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح. وفي سبيل ذلك، فإننا نتطلع للعمل مع شركة “سابك” من أجل الوقوف على المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها والتخفيف من أثرها. وهذا مما لا شك فيه سيمكن “سابك” من تحقيق التحسن على مستوى الاستدامة.”
ومن جانبه أشار إحسان أخفان، مدير شركة دوبونت للحلول المستدامة، الذي يقود جهود الشراكة بين الطرفين، إلى أن التحول الإيجابي الذي نجحت الشركتان في تحقيقه، بدءً من المنهجية المعتمدة على الامتثال في الأداء إلى المنهجية القائمة على المخاطر، أدى إلى تحقيق قيمة عالية تمثلت في تحسين أدائهما في الجوانب المرتبطة بالبيئة والصحة والسلامة في العمل. ومن ثم يؤدي قادة الشركتين دوراً محورياً وهاماً في إحداث التغيير المستدام من خلال توسيع نطاق الشراكة بين الشركتين على كل الأصعدة التشغيلية بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “دوبونت للحلول المستدامة” هي شريك مثالي لكل القطاعات الهامة على مستوى الشرق الأوسط، ولاسيما في قطاع النفط والغاز. وبالاعتماد على خبرتها الواسعة في تنفيذ البرامج الفعالة في مجال السلامة وتحسين العمليات بوصفها مشغلة ومالكة في هذا القطاع، فإن شركة “دوبونت للحلول المستدامة” تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها من تقديم المساعدة للآخرين في رحلتهم نحو التميز في الأداء. لدى شركة “دوبونت للحلول المستدامة” تاريخ طويل في العمل في المنطقة يعود إلى أكثر من 15 عام، نجحت طيلة هذه الفترة من مساعدة الشركات في التصدي لكافة التحديات المرتبطة بالسلامة وعمليات التشغيل والبيئة.
الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الكيماويات المتنوعة، ويقع مقرها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وحيث يُغطي نطاق عملياتها الإنتاجية كل أنحاء العالم؛ من أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي يدفعها لتقديم مختلف أنواع المنتجات من الكيماويات والسلع واللدائن عالية الأداء، والأسمدة الزراعية والمعادن.
ونقدم لعملائنا الدعم اللازم في سبيل تحديد واستغلال وتعظيم الفرص في الأسواق النهائية الحيوية مثل قطاع الإنشاءات، والأجهزة الطبية، والتغليف، والأسمدة الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن قطاعي النقل والطاقة النظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “سابك” تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق صافي أرباح وصلت إلى 17.8 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أمريكي). ووصل إجمالي الإيرادات من المبيعات خلال نفس العام إلى 132.8 مليار ريال سعودي (35.4 مليار دولار أمريكي). ووصل إجمالي حجم أصول الشركة في نهاية عام 2016 إلى 316.9 مليار ريال سعودي (84.5 مليار دولار أمريكي). ووصل إجمالي الإنتاج في نفس العام إلى نحو 72.7 مليون طن متري.
ويعمل لدى شركة “سابك” أكثر من 35,000 موظف في كل أنحاء العالم في أكثر من 50 دولة. وحرصاً من شركة “سابك” على تعزيز الابتكار وإذكاء روح الإبداع في العمل، يوجد لدى “سابك” 12,191 ملف تسجيل ببراءة اختراع على مستوى العالم، وينبع هذا من قدراتها البحثية الهائلة المستندة إلى مراكز للتطوير والابتكار المنتشرة في خمس مناطق إستراتيجية حول العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا، ومنطقة شمال شرق آسيا.
وفي هذا السياق، نود أن نلفت الانتباه إلى أن الحكومة السعودية تمتلك 70 بالمائة من أسهم شركة “سابك”، أما النسبة المتبقية (30 بالمائة) فهي مطروحة للتداول في سوق الأسهم السعودية.
وباعتبارها واحدةً من الأذرع الثمانية المنضوية تحت مظلة شركة “دوبونت”، فإن شركة “دوبونت للحلول المستدامة” (DSS) هي شركة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال عمليات التشغيل والتي تساعد المؤسسات على إحداث طفرة في عمليات التشغيل الخاصة بها وتحسين الإجراءات وأساليب العمل المتبعة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من التقنيات والقدرات الفنية المستخدمة. ومن هذا المنطلق، فإن شركة “دوبونت للحلول المستدامة” لا تألوا جهداً لتقديم كل العون والمساعدة في سبيل الارتقاء بمعايير السلامة وتعظيم الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية للمؤسسات في كل أنحاء العالم. وللمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الشركة: www.sustainablesolutions.dupont.com