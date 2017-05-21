الرياض (رويترز) – وسط عاصفة تتشكل في الداخل سيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إعادة ضبط العلاقات مع العالم الإسلامي بعد مهاجمة المسلمين مرارا خلال حملته الانتخابية العام الماضي ومحاولة منع كثيرين من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويشمل خطاب ترامب بعد ظهر يوم الأحد أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية مناشدات للمسلمين لتوحيد صفوفهم للتصدي لخطر الإسلاميين المتشددين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن فكرة ترامب الرئيسية في الخطاب ستكون الدعوة للوحدة والحديث عن حاجة المسلمين لمواجهة التطرف.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيستخدم عبارة “الإرهاب الإسلامي المتشدد” التي طالما استخدمها خلال حملته الانتخابية لوصف التهديد. وحتى وقت متأخر يوم السبت كان الخطاب يخضع للتعديلات وحذره بعض مستشاريه من استخدام تلك العبارة.
والسعودية هي المحطة الأولى في جولة ترامب الخارجية الأولى منذ أن تولى الرئاسة وتستغرق تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأثار ترامب غضب المسلمين خلال حملته لانتخابات الرئاسة بالدعوة إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة. وعرقلت المحاكم محاولاته المبكرة بعد أن تولى الرئاسة لمنع دخول الأشخاص من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.
يأتي الخطاب في وقت يحاول فيه ترامب التغلب على تداعيات إقالته لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في التاسع من مايو أيار وسط اتهامات بأنه كان يحاول وقف تحقيق اتحادي في علاقات حملته الانتخابية بروسيا العام الماضي.
ولم يظهر على ترامب أي مؤشر يذكر على تأثره خلال يوم من الدبلوماسية يوم السبت عندما استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحفاوة.