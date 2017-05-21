اليوم في الرياض قمتان بين قادة السعودية وامريكا ودول الخليج العربي و56 دولة إسلامية من اجل السلام

المحتوى السابق المحتوى التالي السعودية ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة المتشددين الإسلاميين على الإنترنت