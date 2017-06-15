دبي، (CNN) — أمر البنك المركزي الإماراتي، الجمعة، البنوك والمؤسسات المالية، في الإمارات بالبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في “قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وضمت 59 فردا و12 كيانا “مرتبطين بقطر“.
وقال البنك المركزي الإماراتي، في بيان، إنه “في إطار جهود السعودية ومصر والإمارات والبحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والافراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء لدولة الامارات رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين”.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن “التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الاشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتابع البيان بأنه “تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما ثانيا وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة”.