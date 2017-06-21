الرياض – رئيس التحرير محمد ناصر الاسمري
اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد خلفا للامير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي اعفي من مناصبه وأعلن مبايعته لولي العهد الجديد في مكة المكرمة
وقد نص الأمر الملكي ان اختيار الامير محمد بن سلمان وليا للعهد قد جاء باغلبية كبيرة حيث صوت 31 عضوا من أصل 34 بالموافقة > هنا نض الامر الملكي :
بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية ( 31 ) من ( 34 ) .
وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .
ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .
كما نصت الأوامر الملكية أيضا على تعيينات وزارية وسفراء وفق الاتي ـ
تعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية.
– اعفاء عبد الرحمن الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه ويعين مستشارا في الديوان الملكي.
– تعيين أحمد محمد السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
– يعفى ناصر الداوود المستشار بالديوان الملكي من منصبه ويعين وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.
– يعين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى إيطاليا بمرتبة وزير.
– يعين الأمير بندر بن خالد بن فيصل مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
– يعين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
– تعيين فيصل بن عبد العزيز بن عبد الله السديري مستشار بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
وأعلن الديوان الملكي ان الملك سلمان قد وجه أمراء المنطق بتلقي البيعة لولي العهد محمد بن سلمان في مناطقهم تيسيرا على المواطنين .