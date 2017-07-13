– أدیس)شینخوا) قال مسؤول بارز إن الأمم المتحدة تحث على التفاعل بین مبادرة الحزام والطریق التى اقترحتھا الصین وجھود افریقیا من أجل دفع عملیة التكامل. وقالت نائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد في مراسم افتتاح القمة ال 29 للاتحاد الأفریقي التي بدأت الیوم ” یجب أن نعمل من أجل استغلال أحد أكبر مبادرات العالم في مجال البنیة الأساسیة ،وھي مبادرة الحزام والطریق الصینیة“. وأوضحت أمینة محمد أن المبادرة تدعو الشركاء العالمیین إلى تعزیز الاستثمارات في مشروعات البنیة الأساسیة في أفریقیا من أجل تحقیق التكامل الاقتصادي الإقلیمي. وأشارت أمینة محمد إلى أن القارة الأفریقیة، من خلال الاتحاد الأفریقي، تعمل على القضاء على العنف والشروع في التكامل الاقتصادي عن طریق مبادرتي إسكات الأسلحة ومنطقة التجارة الحرة القاریة ،كما دعت القارة إلى الاستغلال الأمثل لمبادرة الحزام والطریق لتحسین وضع القارة. وقالت أمینة “ھذه لیست مجرد فرصة لإیجاد بدائل لإسكات الأسلحة، بالنسبة إلى شعوبنا، ولكن المبادرة سوف تحافظ ایضا على الثروات البشریة والطبیعیة في القارة من خلال بناء المستقبل الیوم.” یذكر أن مبادرة الحزام والطریق ھي مبادرة اقترحتھا الصین عام 2013 ،وھي خطة كبیرة لربط آسیا بكل من أفریقیا وأوروبا على طول ، وفیما وراء، الطرق التجاریة القدیمة،من خلال بناء شبكة غیر مسبوقة للتجارة والبنیة الأساسیة. وفي إشارة إلى منطقة التجارة الحرة القاریة للاتحاد الأفریقي، والتي تھدف إلى توسیع حجم التجارة داخل أفریقیا من خلال تعزیز التناغم والتنسیق في تحریر وتیسیر التجارة، أعربت أمینة أیضا عن دعم الأمم المتحدة المستمر لخطوة التكامل الأفریقیة. وأوضحت أمینة أن الأمم المتحدة وفرت بالفعل الدعم الفني لخطة التكامل الأفریقي من خلال رسم مسار التجارة بین بلدان أفریقیا، ومن خلال تحلیل الأطر التنظیمی لتنفیذ الخطة على نحو فعال.
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