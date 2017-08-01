بكين (شينخوا) ارتفعت أسهم الشركات الصينية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة بسبب خطة الحكومة لجعل الصين رائدة عالمية في هذا القطاع .
ونمت أسهم متعلقة بالذكاء الاصطناعي ب1.25 في المئة في الجلسة الصباحية مما رفعت اتجاه الهبوط لمؤشر شانغهاي الرئيسي.
وارتفعت أسهم شركة سي إس جي للعلوم والتكنولوجيا الذكية التي تركز على البحث وتصنيع منتجات تطبيقية من الروبوت الصناعي وشبكات التوزيع الذكية بنسبة 4.1 في المئة لإنهاء الجلسة الصباحية عند 22.30 يوان (نحو 3.30 دولار أمريكي).
وارتفعت أسهم لشركة ويسسوفت ، وهي مزود لمنتجات البرمجيات في تشنغدو، بنسبة 1.97 في المئة لتصل إلى 22.83 يوان في الجلسة الصباحية. وازدادت شركة سياسون للروبوت والأتمتة بـ3 في المئة إلى 19.33 يوان.
وأصدر مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، خطة لتنمية الذكاء الاصطناعي يوم الخميس، وتعهد بجعل قيمة الصناعات الأساسية للذكاء الاصطناعي تتجاوز 150 مليار يوان بحلول عام 2020، و400 مليار يوان بحلول عام 2025، وتريليون يوان بحلول عام 2030.
وحددت الخطة أهداف تطوير الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك إنشاء نظام مفتوح ومنسق للابتكار التكنولوجي للذكاء الاصطناعي ، وتطوير الاقتصاد الذكي الفائق، وبناء مجتمع آمن ومريح، فضلا عن تطوير البنية التحتية للإنترنت ، والبيانات الكبيرة والكمبيوترات.
وسيلعب التمويل الحكومي، والسوق بدورهما في دعم صناعة الذكاء الاصطناعي في حين يتم تشجيع رأس المال الاجتماعي للمساعدة على تطوير هذه الصناعة وفقا للخطة.
وكان هذا جزءا من خطة أوسع حيث تسعى الصين إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيز قدراتها التصنيعية لتمديد سلسلة القيمة