القاهرة (شينخوا) أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم (السبت) عن خطة لتسجيل المعابد والمقابر اليهودية ضمن الآثار المصرية، بما يضمن حمايتها من التعديات، باعتبارها جزءا من التراث والتاريخ المصري.
وقال رئيس الإدارة المركزية للآثار اليهودية بوزارة الاثار محمد مهران، إن لجنة “جرد وحصر وتسجيل الآثار اليهودية” في مصر شارفت على الانتهاء من عملها، الذي بدأ منذ حوالى عام.
وأضاف مهران أنه تم الانتهاء من تسجيل كنيس “منشه” بمحافظة الإسكندرية شمال القاهرة، والذى أسسه البارون يعقوب دى منشة في عام 1860 بميدان المنشية، ويعد من أقدم معابد اليهود في الإسكندرية، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من إجراءات تسجيل ثلاثة معابد يهودية، هى كنيس مائير عنايم بحي المعادي، وكنيس ماجين إبراهام بمنطقة حدائق القبة، وكنيس فيتالي مجار بحي مصر الجديدة في العاصمة القاهرة.
وقامت لجنة “جرد وحصر وتسجيل الاثار اليهودية” في شهر أبريل الماضي بتسجيل كافة مقابر اليهود في مناطق الشاطبي1، والشاطبي 2، والأزاريطة بمحافظة الإسكندرية.
ويوجد في هذه المناطق المئات من المقابر، التي تحوي رفات اليهود وحاخامتهم وعدد من القطع الأثرية الأخرى، التى تشير إلى الحقب التاريخية المهمة التي عاشها اليهود في مصر، وتعد شاهدا على عصر التسامح الديني والتعايش في مصر.
وبتسجيلها، تصبح هذه المعابد والمقابر اليهودية خاضعة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته الصادرة في 2010، وبالتالى يكون الإشراف عليها وحمايتها من قبل وزارة الاثار، حسب مهران.
وبتسجيل كنيس “منشه” بالإسكندرية، أصبح هناك 10 معابد يهودية مسجلة بالفعل فى تعداد الاثار الإسلامية والقبطية في مصر، وخاضعة لقانون حماية الاثار.
وبالنسبة لمقابر اليهود في منطقة البساتين بالقاهرة، أوضح مهران أن أغلب هذه المقابر تم سرقتها منذ زمن، ولا يوجد فيها حاليا أية مقابر لها قيمة أثرية تستحق التسجيل.
وتضم هذه المقابر رفات اليهود، الذين ماتوا في مصر قبل هجرتهم الجماعية، عقب مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956.
وأكد مهران أن “تسجيل التراث اليهودي ضرورة، لأنه بموجب قانون حماية الاثار سيتم الحفاظ عليه وحمايته من التعديات، إلى جانب الحد من عمليات هدمه وبيعه باعتباره اثارا مصرية تمثل جزءا من التراث والتاريخ المصري”.
وأشار إلى قرار وزير الآثار بدء ترميم المعبد اليهودي “الياهو هنبي” بالإسكندرية، بتمويل من الحكومة المصرية.
وتم تسليم معبد “الياهو هنبي” اليهودي لشركتين تمهيدا للبدء في ترميمه، تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار، حسب بيان للوزارة الخميس الماضي.
وقال محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن ترميم المعبد سوف يستغرق حوالي ثمانية أشهر من الآن، وبتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 18 جنيها) .
وأكد أن وزارة الاثار لن تتواني عن ترميم الاثار اليهودية في مصر باعتبارها اثارا مصرية لابد من حمايتها طبقا لقانون حماية الاثار، كما أنها تمثل جزءاً من التراث المصري.
ويعد المعبد اليهودي من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية.
وبني المعبد في عام 1354، وتعرض للقصف خلال الحملة الفرنسية على مصر، ثم أعيد بناؤه في عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على باشا، التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت.